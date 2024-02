Polizeihubschrauber über Wolfschlugen: Polizei sucht mit Großaufgebot nach Einbrecher

1 Bei der Sucher setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Jason Tschepljakow

Am Donnerstagabend wurde in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) ein Einbrecher von einem heimkehrenden Hausbesitzer überrascht. Die Polizei fahndete daraufhin mit einem Großaufgebot aus Streifenwagen und einem Helikopter.











Nachdem ein Mann bei seiner Heimkehr einen Einbrecher in Wolfschlugen (Kreis Esslingen) überraschte, fahndete die Polizei mit einem Großaufgebot und einem Helikopter nach dem Verdächtigen.

Den Angaben eines Sprecher zufolge kam eine Hausbesitzer gegen 19 Uhr nach Hause in sein Wohnhaus in der Goethestraße. Dabei erwischte er den Einbrecher beim Durchwühlen der Räume. Der Kriminelle hatte zuvor gewaltsam eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite aufgehebelt und war so ins Haus eingedrungen. Ersten Erkenntnissen nach flüchtete er mit einer Spiegelreflexkamera, Zubehör und Schmuck. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, der Einbrecher entkam aber unerkannt. Den angerichteten Schaden an der Tür schätzt die Polizei auf 1000 Euro.