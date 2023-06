Polizeieinsatz in Weinstadt

Weil sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde die Polizei am Donnerstagmittag gegen in die Jahnstraße nach Weinstadt gerufen. Als die Beamten auf den 25-Jährigen trafen, habe dieser sofort äußerst aggressiv die Polizisten beleidigt und ihnen damit gedroht, sie umzubringen.

Der Mann habe sich laut Polizeibericht auch nicht beruhigen lassen und sei letztlich unter heftiger Gegenwehr in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert worden. Zwei der eingesetzten Polizisten erlitten leichte Verletzungen, gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.