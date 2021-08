Rätselhafter Koffer am Rotebühlplatz

Polizeieinsatz in Stuttgart

1 Polizei und Feuerwehr sind ausgerückt. Die Experten des LKA haben ihren Roboter dabei, mit dem sie den Koffer untersuchen können. Foto: 7aktuell/Andreas Werner

An der Haltestelle Rotebühlplatz finden Passanten ein Gepäckstück, das niemandem zu gehören scheint. Die Polizei untersucht, ob es einen gefährlichen Inhalt hat.

Stuttgart - Die Polizei hat am Freitagabend wegen eines unbeaufsichtigten Gepäckstückes die Zwischenebene der Haltestelle Rotebühlplatz in der Stuttgarter City abgesperrt. Gegen 16.30 Uhr wurde dort ein Koffer entdeckt, der offenbar zurückgelassen worden war. Die Polizei alarmierte die Delaborierer des Landeskriminalamts. Diese rückten gegen 17 Uhr mit ihren Geräten zur Entschärfung, darunter auch ein Roboter, an.

Hat die Sperrung Auswirkungen auf den Bahnverkehr?

Die Sperrung betraf zunächst nur die Passagenebene, in der ein paar Geschäfte untergebracht sind. Von dort gelangt man zur Stadtbahnebene und zur S-Bahn-Haltestelle. Die Polizei riegelte die Zugänge ab und räumte den Bereich. Der Bahnverkehr sei nicht unterbrochen worden. Gegen 17.30 Uhr gab die Polizei Entwarnung: Der Inhalt war harmlos, lediglich Kleidungsstücke waren in dem Koffer. Die Sperrung wurde aufgehoben.

Erst Mitte der vergangenen Woche hatte die Polizei zu einem ähnlichen Einsatz ausrücken müssen. An der Thouretstraße war ein Rucksack zurückgelassen worden. Auch dort näherten sich die Fachleute vorsichtig mit ihrem Roboter an. Dann kam die Entwarnung: Im Rucksack steckte ein aufblasbares Kissen.