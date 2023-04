Bahnsperrungen in Stuttgart Wie die Bahn das schlimmste Chaos vermeiden will

Am Wochenende beginnt eine 14-wöchige Phase von Bauarbeiten an den Gleisen in Stuttgart, die heftige Auswirkungen auf die Fahrgäste haben wird. Noch sind nicht alle Ersatzkonzepte spruchreif, aber immer mehr Details werden bekannt. Wir geben einen umfassenden Überblick.