Stuttgart: Abgang zum Hauptbahnhof wegen Polizeieinsatz gesperrt

Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagnachmittag in der Stuttgarter Innenstadt im Einsatz (Archivbild).

Ein Abgang zum S-Bahn-Steig am Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Donnerstagnachmittag gesperrt worden. Die Polizei kann aber schnell Entwarnung geben.











Ein Abgang zum Hauptbahnhof in Stuttgart ist derzeit wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz. Laut einem Sprecher der Bundespolizei wurde in der Zwischenebene am Abgang Lautenschlagerstraße und Kronenstraße eine kleine Menge Flusssäure festgestellt. Es stammt aller Wahrscheinlichkeit nach von einem Graffiti.

„Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung oder Passanten“, sagte der Sprecher. Weil Flusssäure schwere Verätzungen auf der Haut hervorrufen könne, seien Einsatzkräfte im größeren Stil ausgerückt. Betroffen sei auch nur die Passage, der restliche Bahnhof nicht. Experten würden die Konsistenz der Flusssäure prüfen. Der S-Bahn-Verkehr – der wegen des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL ohnehin stark eingeschränkt ist – läuft normal weiter.

Die Feuerwehr sei am Nachmittag damit beschäftigt gewesen, mit einer chemischen Behandlung die Flusssäure zu entfernen, sagte der Sprecher. Verletzte habe es keine gegeben. Vor einigen Wochen war nach Polizeiangaben schon einmal ein Graffiti aus Flusssäure in der Stuttgarter Innenstadt aufgetaucht. Damals im Bereich des Marienplatzes.

Die Behörden warnen vor dem Kontakt mit Flusssäure, die auch Fluorwasserstoffsäure genannt wird. Dabei handelt es sich um eine farblose, stark stechend riechende Flüssigkeit. Sie kann sich auf Oberflächen einätzen