Polizeieinsatz in Rottenburg

1 Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am Freitagabend fest. Foto: Phillip Weingand/STZN

Nach dem gewaltsamen Tod einer 66-Jährigen in Rottenburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 43-Jährige betreut im gleichen Haus eine pflegebedürftige Person.

Rottenburg - Die Kriminalpolizei hat am Freitagabend in Rottenburg einen 43-Jährigen festgenommen. Der Mann steht unter dringendem Tatverdacht, für den gewaltsamen Tod einer 66-Jährigen verantwortlich zu sein. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Beamten fanden die Frau nach einem Hinweis am Freitagmittag gegen 12 Uhr leblos in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (wir berichteten). Eine Obduktion bestätigte, dass die Frau keines natürlichen Todes gestorben ist.

Kein Widerstand bei der Festnahme

Nach ersten Ermittlungen kam die Polizei schnell auf den 43-Jährigen, der im gleichen Haus eine pflegebedürftige Seniorin betreut. Er soll das Opfer bereits früher bedrängt und Geld von der Frau verlangt haben.

Der Verdächtige ließ sich ohne Widerstand festnehmen und äußerte sich bisher noch nicht zu den Vorwürfen. Der Haftrichter erließ am Samstag den Haftbefehl wegen Mordverdachts und setzte diesen in Vollzug. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.