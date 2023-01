1 Bei der groß angelegten Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz (Symbolfoto). Foto: imago images//Arnulf Hettrich

Nachdem ein Mann in Neuhausen (Kreis Esslingen) zwei Einbrecher in seinem Haus überrascht, startet die Polizei eine Fahndung mit einem Großaufgebot. Dabei kommt auch ein Helikopter zum Einsatz.















Als ein Mann am Montag gegen 18.50 Uhr in Neuhausen (Kreis Esslingen) nach Hause kommt, steht er plötzlich zwei Einbrechern gegenüber, die die Schränke durchwühlen. Sofort flüchten die Unbekannten daraufhin, wie die Polizei mitteilt. Offenbar waren die Männer zuvor über die Gebäuderückseite in das Haus in der Keltenstraße eingedrungen, indem sie dort ein Fenster aufhebelten.

Auch am anderen Ortsende, in der Neuffenstraße kam es zwischen 17 Uhr und 19 Uhr zu einem Einbruch mit ähnlicher Vorgehensweise, wie der Polizei nach Angaben eines Sprechers nur wenige Minuten später gemeldet wurde, hier gab es allerdings keinen Kontakt zu den Tätern. Die beiden Einbrecher, die in der Keltenstraße überrascht wurden, waren jeweils etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und schlank. Sie trugen dunkle Kleidung und waren mit dunklen Halstüchern maskiert. Die Polizei fahndete sofort mit einem Großaufgebot und einem Helikopter nach den flüchtigen Einbrechern, konnte jedoch keinen Erfolg verbuchen.

In beiden Fällen liegen noch keine konkreten Hinweise über mögliches Diebesgut oder die Höhe des Schadens vor. Nachdem Kriminaltechniker die Spuren sicherten, hat das Polizeirevier Filderstadt die Ermittlungen übernommen.