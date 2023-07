Polizeieinsatz in Neuhausen

Nach einem Verkehrsunfall in Neuhausen ist die mutmaßliche Unfallverursacherin laut Polizei einfach vom Tatort losgefahren. Das hat Konsequenzen für die 36-Jährige. Ein anderer Autofahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.















Weil sie offenbar vom Ort eines Verkehrsunfalls geflüchtet war, sieht eine 36 Jahre alte Frau nun einer Strafanzeige entgegen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Sonntag in Neuhausen (Kreis Esslingen).

Von Parkplatz auf Straße eingebogen

Die 36- Jährige ist den Angaben zufolge wohl gegen 21.20 Uhr mit ihrem Auto von einem Parkplatz auf die Kirchstraße eingebogen und hierbei mit dem in Richtung Wolfschlugen fahrenden Auto eines 29-Jährigen kollidiert. Die Fahrerin sei mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet, das Polizeirevier Filderstadt erzielte aber einen raschen Fahndungserfolg. Der 29-Jährige verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht, er wurde in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Autos wird auf 25 000 Euro geschätzt.