Polizeieinsatz in Leinfelden-Echterdingen: Fahndung nach Einbruch in Schulgebäude

1 Ob bei dem Einbruch etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Foto: IMAGO //Wolfgang Maria Weber

Am frühen Donnerstagmorgen brechen Unbekannte in ein Schulgebäude in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) ein. Bei der Fahndung ist nach Angaben der Polizei ein Hubschrauber im Einsatz, zudem werden mehrere Signalschüsse zur Orientierung abgegeben.











Am frühen Donnerstagmorgen ist in ein Gymnasium in der Anemonenstraße in Leinfelden-Echterdingen eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei zwischen 4.30 und 5 Uhr Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten mehrere Räume.

Suchmaßnahmen erfolglos

Die alarmierten Streifenbesatzungen konnten eine Person feststellen, die in Richtung des angrenzenden Waldstückes flüchtete, heißt es im Polizeibericht weiter. Im Rahmen der Fahndung sei ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen.

Zudem seien aufgrund der Dunkelheit auch mehrere Signalschüsse zur Orientierung abgegeben worden. Die Beamtinnen und Beamten seien in einem unwegsamen Waldstück unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Eine Gefahr für andere Personen werde grundsätzlich ausgeschlossen, bevor ein Signalschuss abgegeben werde.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen habe die Person unerkannt entkommen können. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist laut Polizei ebenso wie die Höhe des entstandenen Schadens noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen