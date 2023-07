1 Dem Mann werden unter anderem Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Dem Mann werden mehrere Straftaten vorgeworfen. Unter anderem soll er gegenüber seiner Lebensgefährtin gewalttätig gewesen sein. Bei einer Passagierkontrolle am Flughafen Stuttgart wurde der 38-Jährige festgenommen.















Die Bundespolizei hat am Flughafen am Samstagabend bei der Einreisekontrolle einen 38-jährigen Passagier aus Bodrum festgenommen, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Der Mann wurde mit einem Haftbefehl gesucht. Ihm werden unter anderem Raub sowie mehrere Fälle von gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, heißt es weiter. Der Mann soll insgesamt 16 Straftaten im Zeitraum zwischen September 2019 und Juli vergangenen Jahres begangenen haben. Dabei sollen sich die Gewalttaten unter anderem mehrfach gegen seine Lebensgefährtin gerichtet haben.

Der 38-Jährige sei bis zur Haftrichtervorführung beim Amtsgericht Nürtingen am Sonntag im Gewahrsam der Bundespolizei geblieben. Der Richter setzte laut Polizei den Untersuchungshaftbefehl aufgrund der bestehenden Fluchtgefahr in Vollzug. Denn der Angeklagte habe sich bereits in der Vergangenheit dem Verfahren entzogen, indem er in die Türkei gereist sei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, heißt es im Bericht weiter.