1 Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am späten Montagabend schlagen zwei Unbekannte in einer Asylunterkunft in Köngen (Kreis Esslingen) auf einen 46-Jährigen ein. Dem Vorfall sollen laut Polizei Streitigkeiten vorausgegangen sein.















Ein 46 Jahre alter Mann ist in einer Asylunterkunft in der Wertstraße in Köngen am Montagabend von zwei bislang Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Gegen 23 Uhr sollen die beiden unbekannten Täter den derzeitigen Erkenntnissen zufolge mehrfach auf den 46-Jährigen eingeschlagen haben, teilt die Polizei mit. Anschließend seien die beiden Täter geflüchtet.

46-Jähriger wird leicht verletzt

Nach den Angaben dürfte der Auslöser für den Vorfall eine vorausgegangene Streitigkeit unter den Beteiligten gewesen sein. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus, heißt es im Bericht weiter. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.