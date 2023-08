1 Der 32-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Foto: picture alliance / /Patrick Seeger

Ein 32-jähriger Mann stiehlt am Dienstagmorgen alkoholische Getränke in einer Tankstelle in Köngen (Kreis Esslingen), dann wird er aggressiv. Das 68-jährige Opfer muss aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik.















Link kopiert

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich der Polizei zufolge ein 32-Jähriger befunden haben, der am Dienstag auf dem Alten Friedhof in Köngen und anschließend auf einem Kinderspielplatz am Kiesweg randaliert hat. Gegen 10 Uhr waren die Ordnungshüter von Passanten zum Alten Friedhof gerufen worden. Einem Anwohner war ein Mann aufgefallen, der dort den ganzen Morgen auf einer Bank saß, herumschrie und Alkohol konsumierte, den er, wie sich später herausstellte, zuvor an einer Tankstelle gestohlen hatte.

Pfefferspray wird eingesetzt

Als der 68-Jährige den Mann ansprach, brüllte dieser los, ehe er mit Tritten und Schlägen auf ihn los ging. Selbst als das Opfer am Boden lag, soll 32-Jährige weiter nach ihm geschlagen und getreten haben. Als Zeugen hinzukamen, ergriff er die Flucht. Der 68-Jährige wurde bei dem Angriff so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Im Verlauf einer Sofortfahndung wurde der 32-Jährige auf dem Spielplatz am Kiesweg gefasst. Der Mann reagierte zunächst nicht auf die Streifenbeamten, griff diese dann aber unvermittelt an und versuchte sie zu Boden zu reißen. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray sei es gelungen, ihn zu Boden zu bringen und ihm Handschellen anzulegen. Bei dem Gerangel wurden zwei der vier Polizisten verletzt, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.

Nachdem er sich kurz beruhigt hatte, versuchte der Mann erneut, die Polizisten anzugreifen, spuckte und trat nach ihnen. Erst nachdem eine Notärztin ihn „ruhiggestellt“ hatte, konnte der 32-Jährige, den mehrere Strafanzeigen erwarten, ins Krankenhaus gebracht werden.