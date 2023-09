1 Bei einer Schlägerei in Kirchheim sind mehrere Personen verletzt worden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen). Bei dem Vorfall vor einer Diskothek sind mindestens zwei Personen leicht verletzt worden. Laut Polizei sind mehrere Beteiligte noch nicht identifiziert.











Mehrere Personen sind infolge einer Schlägerei vor einer Diskothek in Kirchheim verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am frühen Sonntagmorgen am Postplatz. Demnach war es gegen 5.15 Uhr zu einer zunächst verbalen Meinungsverschiedenheit zwischen drei Personen gekommen. Diese sei letztlich jedoch in eine körperliche Auseinandersetzung ausgeufert, zu welcher noch weitere Personen hingekommen seien, heißt es im Bericht weiter.

Mehrere Beteiligte noch unbekannt

Beim Eintreffen der Polizei seien mehrere Personen in verschiedene Richtungen geflüchtet. Ein 23-Jähriger und eine weitere Person seien bei der Auseinandersetzung leicht verletzt worden, mussten jedoch nicht weitergehend medizinisch versorgt werden. Das Polizeirevier Kirchheim habe die Ermittlungen zum Tathergang und den bislang nicht identifizierten Personen aufgenommen.