Polizeieinsatz in Esslingen-Weil: Einbruch in das Neckar-Center

1 Die Polizei ermittelt im Fall eines Einbruchs in Esslingen-Weil. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Im Eingangsbereich des Neckar-Centers in Esslingen-Weil waren am Montagmorgen zwei Scheiben zerstört. Ein unbekannter Einbrecher hatte sie in der Nacht eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen.











Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Montag nach den Angaben der Polizei in ein Einkaufscenter in der Weilstraße in Esslingen eingebrochen. Dort befindet sich das Neckar-Center, eine Shoppingmall mit mehr als 30 Geschäften. Dass es sich um diese Ladenzentrum handelt, bestätigt die Polizei zwar nicht, allerdings gibt es dort kein anderes. Laut der Polizei hatte der Unbekannte gegen 2.40 Uhr zwei Scheiben im Eingangsbereich eingeschlagen und war so in das Gebäude gelangt. Möglicherweise wurde er dann gestört, denn offenbar habe er ohne Beute das Weite gesuchte.

Täter sucht wohl ohne Beute das Weite