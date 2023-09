1 Die Polizei war wegen eines Unfalls in der Pliensauvorstadt im Einsatz. Foto: dpa/Patrick Pleul

Als ungewöhnlich bezeichnet auch die Polizei einen Vorfall, der sich am Wochenende in der Esslinger Pliensauvorstadt ereignet hat. Einem 20-Jährigen war während der Fahrt der Sprit ausgegangen – daraufhin ereignete sich ein Unfall mit einem weiteren Auto.











Weil ihm der Sprit ausgegangen war, hat ein 20-Jähriger leichte Verletzungen und Fahrzeugschäden am Hals. Wie die Polizei berichtet, hat sich der in ihren Augen „ungewöhnliche Verkehrsunfall“ am Freitagabend gegen 21.20 Uhr in der Esslinger Pliensauvorstadt ereignet. Das Auto des jungen Mannes sei aufgrund des Kraftstoffmangels an einer Ampel in der Hohenheimer Straße in Richtung Parksiedlung zum Stillstand gekommen. Der 20-Jährige habe daraufhin die Fahrbahn räumen wollen, woraufhin es zum Unfall kam.

Fahrer zwischen zwei Autos eingeklemmt

Demnach ging er hinter sein Fahrzeug, um dieses auf die Seite zu schieben. Aufgrund des Gefälles der Fahrbahn und mangelnder Absicherung sei das Auto des 20-Jährigen zurückgerollt und habe den Fahrer zwischen seinem Fahrzeug und einem dahinter wartenden Auto einer 75-Jährigen eingeklemmt. Der junge Mann habe sich dabei leichte Verletzungen an den Beinen zugezogen und sei vor Ort vom Rettungsdienst versorgt worden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt 1050 Euro.