1 Noch vor dem Eintreffen der Polizei, flüchteten die Kontrahenten. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Polizei ist am Donnerstagabend wegen einer Schlägerei zwischen mehreren Personen zum Busbahnhof Esslingen ausgerückt.















Notrufe wegen einer Schlägerei zwischen mehreren Personen am Busbahnhof Esslingen haben die Polizei am Donnerstagabend erreicht. Als mehrere Streifenwagen gegen 19.45 Uhr am Bahnhof eintrafen, waren die Beteiligten bereits in unterschiedliche Richtungen geflüchtet.

Fahndung blieb erfolglos

Trotz Fahndung konnte die Polizei die Kontrahenten nicht finden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie den Beteiligten der Auseinandersetzung aufgenommen.