1 Der Mann trat nach den Beamten und beleidigte sie. Foto: dpa/Silas Stein

Auf dem Esslinger Marktplatz fiel Samstag gegen 21.30 Uhr ein betrunkener 59-Jähriger auf, der Passanten belästigte. Einem Platzverweis der Polizei wollte er wohl nicht nachkommen, weswegen er letztlich in Gewahrsam genommen wurde.















Am Samstag, gegen 21.30 Uhr verständigten Gäste einer Gaststätte am Marktplatz die Polizei, nachdem ein 59-Jähriger immer wieder Personen anpöbelte und aufgrund seines Alkoholkonsums mehrfach auf den Boden fiel. Durch die eingesetzten Beamten wurde laut Polizeiangaben zunächst ein Platzverweis erteilt. Da der 59-Jährige diesem wohl trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, musste dieser in Gewahrsam genommen werden. Während des Transportes zur Dienststelle, beleidigte der 59-Jährige mehrfach die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Worten. Des Weiteren versuchte der Aggressor gegen die eingesetzten Beamten zu treten. In der Gewahrsamseinrichtung griff der 59-Jährige nach dem Handgelenk eines 40-jährigen Polizeibeamten, welcher sich aber lösen konnte. Der 59-Jährige wird sich nach Abschluss der Ermittlungen wegen verschiedener Delikte verantworten müssen.