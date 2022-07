1 Die Beamten nahmen die 32-Jährige in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine wohl alkoholisierte Frau hat am Sonntagabend in Esslingen randaliert. Dabei soll sie einen 19-Jährigen mit einer Flasche getroffen haben. Die Polizei rückte aus und nahm sie mit aufs Revier.















Eine 32-Jährige soll laut Polizeiangaben am späten Sonntagabend in Esslingen randaliert und dabei unter anderem mit Flaschen um sich geworfen haben. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam. Nach den Angaben war es gegen 22 Uhr im Bereich eines Imbisses in der Brückenstraße zwischen der offensichtlich alkoholisierten Frau und einer 50-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

32-Jährige schlägt auf Tische ein

Im weiteren Verlauf soll die 32-Jährige auf umstehende Tische eingeschlagen und mit Flaschen sowie Stühlen um sich geworfen haben. Dabei traf eine der Flaschen einen 19-Jährigen, teilte die Polizei mit. Dieser blieb unverletzt. Die Beamten nahmen die 32-Jährige in Gewahrsam und brachten sie zum Polizeirevier.