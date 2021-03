1 Das Polizeirevier Filderstadt hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Drei Männer haben am Sonntagabend in Denkendorf (Kreis Esslingen) aufeinander eingeschlagen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Denkendorf - Drei Männer sollen laut Polizeiangaben am Sonntagabend vor einer Flüchtlingsunterkunft in der Heydstraße in Denkendorf aufeinander eingeschlagen haben. Um kurz nach 19 Uhr waren ein 22- jähriger und ein 46 Jahre alter Bewohner zunächst in verbale Streitigkeiten geraten, teilte die Polizei mit. Diese eskalierte und die beiden Männer wurden handgreiflich.

Nachdem ein 34-Jähriger einem der Kontrahenten zu Hilfe kommen wollte, soll das Trio gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben. Dabei war offenbar auch ein Holzbesen zum Einsatz gekommen.

Der 46-Jährige wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.