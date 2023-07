1 Die Bundespolizei sperrte die Zugstrecke für alle Bahnen. Foto: Patrick Seeger/dpa (Symbolbild)

Zwischen 22.45 Uhr und Mitternacht geht in der Nacht zum Montag nichts mehr auf den Schienen zwischen Esslingen und Untertürkheim. Was war der Grund?















Gegen 23.15 Uhr hat die Zugbegleiterin des RE 5 mit Ziel Stuttgart angeregt, die Reisenden sollten doch auf den Bahnsteig treten und etwas frische Luft in der tropisch heißen Nacht genießen. Es werde nämlich dauern, bis der Zug weiterfahre – und das so kurz vorm Ziel. Der Grund: „Es sind Personen in den Gleisen gesehen worden. Die Bundespolizei hat die Strecke zwischen Esslingen und Untertürkheim gesperrt“, heißt es im Zug.

Hinweis: Sprayer auf den Gleisen unterwegs

Die Polizei hatte gegen 22.45 Uhr einen Hinweis erhalten: Es waren Sprayer gesehen worden, die sich an einer abgestellten S-Bahn am Bahnhof Esslingen zu schaffen machten. Diese drei Personen seien dann über die Gleise geflüchtet. „Da man nicht wissen konnte, ob sie sich noch im Gleisbereich aufhielten, und auch weil wegen der Suche und der Spurensicherung Beamte auf den Gleisen waren, wurde die Strecke gesperrt“, erläutert der Sprecher der Bundespolizei in Stuttgart, Denis Sobek. Mehr als eine Stunde lang dauerte der Einsatz. Erst kurz nach Mitternacht konnte die Freigabe erteilt werden. „Danach dauerte es natürlich noch, bis alle Züge wieder im Takt fahren konnten“, fügt Sobek hinzu.

Die Tatpersonen hinterlassen ein Graffiti am Zug

Die Tatverdächtigen seien nicht erwischt worden. Richtig sei der Zeugenhinweis aber auf jeden Fall gewesen: An dem abgestellten S-Bahn-Zug habe ein frisches Graffiti geprangt. „Es war etwa einen Quadratmeter groß“, sagt Sobek.