Polizeieinsatz am Bahnhof Wendlingen: Frau mit Pfefferspray angegriffen

Nachdem eine 24-Jährige am Bahnhof Wendlingen mit Pfefferspray besprüht wurde, ermittelt die Bundespolizei. Im Verdacht steht ein Jugendlicher, die Beamten bitten um Zeugenhinweise.











Als gefährliche Körperverletzung wertet die Bundespolizei einen vorfall am Samstag am Bahnhof Wendlingen. Aus bislang unbekannten Gründen soll ein junger Mann in der dortigen Unterführung einer 24-jährigen Reisenden mit einem Pfefferspray in deren Gesicht gesprüht haben. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Verdächtige zusammen mit etwa vier Begleitern gegen 23.30 Uhr mit einer Bahn der Linie S1 gekommen. Im Anschluss an die Tat seien sie in einen Bus gestiegen und weggefahren. Einsatzkräfte der Landespolizei und des Rettungsdienstes wurden alarmiert. Der angegriffenen 24-Jährigen wurden die Augen ausgespült, die Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus.

Polizei bittet um Hinweise

Der Verdächtige wird als etwa 15 Jahre alt, mit dunklen, zur Seite gekämmten Haaren beschrieben. Er soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein und zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke getragen haben. Die Bundespolizei in Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07 11 / 87 03 50 zu melden.