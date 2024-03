Polizeieinsätze in Leinfelden-Echterdingen: Autofahrer missachtet Vorfahrt

1 Durch einen Unfall am Stuttgarter Flughafen kippte eines der beteiligten Fahrzeuge auf die Seite. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Am Donnerstag ereignen sich in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) drei Unfälle. Unter anderem missachtet ein 44-jähriger Autofahrer laut Polizei an einer Kreuzung am Stuttgarter Flughafen die Vorfahrt eines 49-Jährigen.











Link kopiert

Das Missachten der Vorfahrt war die Ursache eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag am Flughafen ereignet hat, teilt die Polizei mit. Ein 44-jähriger Autofahrer war gegen 17.45 Uhr auf der Betriebsstraße von der Pforte West kommend unterwegs und wollte die Kreuzung in Richtung Flughafenstraße überqueren, heißt es im Bericht. Demnach ist er dabei mit dem Fahrzeug eines 49-Jährigen zusammengestoßen, der Vorfahrt hatte. Das Auto des 44-Jährigen habe sich um die eigene Achse gedreht und sei auf der Fahrerseite zum Liegen gekommen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10 000 Euro.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ein medizinischer Notfall könnte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Donnerstag in der Nikolaus-Otto-Straße ereignet hat. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 82-jähriger Autofahrer aus einer Autowaschanlage und bog nach links in die Nikolaus-Otto-Straße ein, teilt die Polizei mit. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei mit zwei parkenden Autos zusammengestoßen, wobei eines der Fahrzeuge auf ein drittes geschoben wurde. Der 82-Jährige musste nach Angaben der Polizei in lebensgefährlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt.

Auto übersehen

Im Ortsteil Unteraichen hat sich am Donnerstagnachmittag ein weiterer Unfall ereignet: Ein 23-jähriger Autofahrer war gegen 16.30 Uhr auf der Maybachstraße aus Richtung Möhringen kommend unterwegs und wollte auf die Linksabbiegerspur, die zur A 8 führt, wechseln, teilt die Polizei mit. Dabei habe er das Fahrzeug eines 53-Jährigen übersehen und sei mit diesem zusammengestoßen. Anschließend fuhren die beiden Autos nach Angaben der Polizei auf ein weiteres Fahrzeug auf, das gegen viertes Auto prallte. Der Unfallverursacher, der 53-Jährige und seine Beifahrerin seien durch den Unfall leicht verletzt worden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf circa 27 000 Euro geschätzt.