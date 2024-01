Polizeieinsätze im Kreis Esslingen: Zahlreiche Glatteisunfälle

1 Knapp 70 Unfälle ereignen sich in der Nacht auf Dienstag in Esslingen und Umgebung. Foto: picture alliance //Stefan Puchner

Minusgrade, Schnee und Frost führen im Kreis Esslingen in der Nacht auf Dienstag zu etlichen Unfällen. In Filderstadt kommt ein Autofahrer von der Straße ab, das Fahrzeug hinter ihm gerät ebenfalls ins Rutschen und fährt auf.











Frostige Temperaturen haben in der Nacht auf Dienstag starke Schneefälle und Glatteis in den Landkreis gebracht: Zwischen Montag, 14.30 Uhr, und dem frühen Dienstagmorgen gegen 1.30 Uhr ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen, das auch für Esslingen, Tübingen und den Zollernalbkreis zuständig ist, 69 witterungsbedingte Unfälle, wie Pressesprecher Christian Wörner mitteilt. Eine separate Auswertung für den Kreis Esslingen lag indes nicht vor. Nach den Angaben handelte es sich dabei überwiegend um Blechschäden.

Einer davon ereignete sich am Montagabend auf der spiegelglatten Fahrbahn der Arthur-B.-Modine-Straße in Filderstadt, als gegen 18.40 Uhr zwei Fahrzeuge ins Rutschen gekommen sind, teilt die Polizei mit. Ein 47-jähriger Autofahrer war mit seinem Fahrzeug aus Richtung Bonlanden kommend nach Aichtal unterwegs, als er in einem Kreisverkehr auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geriet, heißt es in dem Bericht. Infolgedessen sei das Auto von der Fahrbahn abgekommen und auf den Bordstein geraten. Der 31-jährige Autofahrer im Fahrzeug dahinter habe den Unfall zwar bemerkt, sei jedoch beim Versuch zu bremsen von der Fahrbahn abgeraten. Anschließend sei er in das Heck des Autos des 47-Jährigen gefahren. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, teilt die Polizei mit. Das Auto des 31-Jährigen sei abgeschleppt worden, zudem sei insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstanden.