Zwei Roller in Esslingen gestohlen

1 Am Samstag wurden in der Esslinger Weilstraße zwei Roller gestohlen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Unbekannte haben am Samstag zwischen 15 und 23 Uhr zwei Motorroller gestohlen, die in der Weilstraße in Esslingen abgestellt worden waren. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.















Innerhalb von kurzer Zeit haben Unbekannte am Samstag in der Weilstraße in Esslingen zwei geparkte Motorroller gestohlen. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Diebe zum ersten Mal zwischen 19 und 22 Uhr zu und entwendeten ein silberfarbenes Leichtkraftrad des Herstellers Yamaha, mit dem Kennzeichen ES-YA 25. Später fiel auf, dass zwischen 15 und 23 Uhr auch ein schwarzsilberner Yama-Roller mit Kennzeichen ES-KX 720 gestohlen wurde. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 34 51 595 um Zeugenhinweise zu den Vorfällen.