Polizei sucht Zeugen: Unbekannte stehlen Jeep in Esslingen

1 Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen schwarzen Jeep Grand Cherokee. (Symbolfoto) Foto: z/ampnet

In Esslingen-Berkheim haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen schwarzen Jeep Grand Cherokee gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.











Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende einen schwarzen Jeep in Esslingen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Wagen zwischen 21 Uhr am Freitag und 13 Uhr am Sonntag in der Nellinger Straße in Berkheim gestohlen.

An dem schwarzen Jeep Grand Cherokee waren die Kennzeichen ES-MH61 angebracht. Die Ermittler bitten unter der Telefonnummer 07 11/399 00 um Zeugenhinweise.