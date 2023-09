1 Insbesondere hofft die Polizei auf Hinweise von weiteren Geschädigten. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Trotz Gegenverkehr überholt am Donnerstagnachmittag kurz vor Notzingen (Kreis Esslingen) ein BMW-Fahrer einen Smart und gefährdet damit mehrere Verkehrsteilnehmer.















Bei einem gefährlichen Überholmanöver sind am Donnerstagnachmittag auf einer Kreisstraße bei Notzingen mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Ein 65-Jähriger war laut Polizeibericht gegen 16.10 Uhr mit einer Beifahrerin in seinem Smart auf der Kreisstraße vom Freitagshof her kommend in Richtung Notzingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang wurde er wohl von einem unbekannten Fahrer eines dunklen BMW Cabriolets trotz Gegenverkehrs überholt. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, zog der BMW unmittelbar vor dem Kleinwagen nach rechts. Alle Beteiligten mussten stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Das Polizeirevier Kirchheim sucht unter der Telefonnummer 0 70 21 / 50 10 nach weiteren Geschädigten und Zeugen. Insbesondere nach dem Fahrer des entgegenkommenden Autos, vermutlich eine Mercedes-Benz B-Klasse.