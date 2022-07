1 Die Scherben der Flachen lagen überall zwischen den Hackschnitzeln, die um die Spielgeräte verteilt sind. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Verstreuter Müll und zerschlagene Wodkaflasche: Ein Spielplatz in Wendlingen (Kreis Esslingen) wurde verwüstet und ist derzeit nicht mehr bespielbar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.















Unbekannte haben am vergangenen Wochenende den Spielplatz Hüttensee am Neckarwasen in Wendlingen verwüstet. Nach Angaben der Polizei verständigten Mitarbeiter der Fischerhütte am Sonntag gegen 9.30 Uhr die Polizei, nachdem sie auf dem dortigen Spielplatz größere Mengen an verstreutem Müll und zerschlagene Wodkaflaschen gefunden hatten. Die Scherben der Flachen lagen überall zwischen den Hackschnitzeln, die um die Spielgeräte verteilt sind. Der Spielplatz musste daher gesperrt werden und ist derzeit nicht benutzbar.

Jugendliche sollen auf Spielplatz gewesen sein

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge, soll sich am Samstagabend eine größere Gruppe Jugendlicher auf dem Spielplatz aufgehalten haben. Der Polizeiposten Wendlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07024/920990 um Hinweise.