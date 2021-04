Mehrere Autos in Esslingen aufgebrochen und durchwühlt

1 Zum Diebesgut und der Höhe des Schadens kann die Polizei im Moment noch nichts sagen. (Symbolbild) Foto: dpa

Zwei bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in Esslingen zahlreiche Autos aufgebrochen und durchwühlt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Esslingen - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in den Stadtteilen Wäldenbronn und Hohenkreuz zahlreiche Fahrzeuge aufgebrochen und anschließend durchwühlt. Ein Wohnmobilbesitzer alarmierte die Polizei gegen 4.30 Uhr, weil zwei Unbekannte versuchten, in sein Wohnmobil einzubrechen, teilte die Polizei mit.

Der Mann hatte in der Nacht in seinem Wohnmobil auf dem Burgplatz geschlafen und dadurch die beiden Täter bemerkt. Diese flüchteten sofort in unbekannte Richtung als sie bemerkten, dass sie entdeckt worden waren. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Diese blieb bislang jedoch erfolglos.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Unbekannten ein daneben geparktes Wohnmobil aufgebrochen und durchwühlt hatten. Zudem wurden bislang sechs weitere Pkw, die im dortigen Wohngebiet geparkt waren, entdeckt, an denen jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge durchwühlt worden waren.

Zum Diebesgut und der Höhe des Schadens kann die Polizei im Moment noch nichts sagen. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3105768-10 um Hinweise.