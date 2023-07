1 An der Königstraße soll sich eine Vergewaltigung abgespielt haben (Symbolbild). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Eine unbekannter Mann soll am frühen Samstagmorgen in der Stuttgarter Innenstadt eine 27-Jährige vergewaltigt haben. Als die Frau gegen 4 Uhr auf der Königstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs gewesen war, soll sie auf Höhe der Straße Neue Brücke von drei Männern angesprochen und nach Feuer gefragt worden sein. Das berichtet die Polizei am Montag.

Als sie weitergehen wollte, sollen zwei der Männer die Frau zunächst festgehalten haben, der dritte vergewaltigte sie anschließend, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Anschluss flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen

Zwei der Männer waren etwa 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,95 Meter groß und hatten kurze, dunkle Haare und einen Dreitagebart. Einer dieser Männer trug zudem einen dunklen Kapuzenpullover und hatte einen auffällig großen Leberfleck unter dem linken Auge. Zu dem dritten Täter liegt nach Angaben der Polizei keine Beschreibung vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07 11/89 90 57 78 zu melden.