Polizei sucht Zeugen: Inhaber verjagt zwei Imbiss-Einbrecher

1 Die Polizei ermittelt nach dem versuchten Einbruch. Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Hochdorf (Kreis Esslingen) versucht, einen Imbiss in der Kirchstraße aufzubrechen. Der Inhaber konnte die Männer vertreiben.











Link kopiert

Zwei Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in Hochdorf (Kreis Esslingen) versucht, in einen Imbiss einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, konnte der Imbissinhaber die die Einbrecher vertreiben.

Demnach war der Inhaber gegen 2.30 Uhr noch in der Imbissbude in der Kirchstraße anwesend, als er durch Geräusche darauf aufmerksam wurde, dass sich zwei Männer an der Tür zu schaffen machten. Die Täter flüchteten daraufhin. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 071 53/972 40 um Zeugenhinweise. Die Verdächtigen sind circa 1,70 Meter groß, ungefähr 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Einer war mit einer grauen Jacke bekleidet. Sein Komplize trug eine grüne Jacke.