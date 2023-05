1 Die Polizei bittet nach dem Vorfall um Zeugenhinweise zu einem dunklen Wagen unbekannter Marke. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Fotostand / Gelhot

Ein 28-jähriger Autofahrer und sein Beifahrer wurden am Sonntagabend in Ostfildern (Kreis Esslingen) verletzt. Ein Unbekannter setzte in einem Kreisverkehr zum Überholen an, daraufhin kam es zum Unfall. Der 19-jährige Mitfahrer musste ins Krankenhaus.















Am Sonntagabend hat ein Unbekannter in Ostfildern (Kreis Esslingen) in einem Kreisverkehr ein Auto überholt, das vor ihm fuhr. Dessen Fahrer versuchte, auszuweichen, geriet dabei aber mit einem Reifen gegen den Bordstein und es kam zum Unfall, wie die Polizei berichtet.

Demnach fuhr der 28-Jährige gegen 21.30 Uhr mit seinem Audi auf der Kirchheimer Straße in Richtung Parksiedlung. Bereits vor dem Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Bonhoefferstraße fiel ihm ein dunkler Pkw hinter ihm auf, der dicht aufgefahren sein soll. Im Kreisverkehr fuhr der Wagen mit unbekanntem Fahrer dann offenbar links am Audi vorbei. Der 28-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei prallte der rechte Vorderreifen allerdings gegen den Bordstein und das Auto wurde nach links abgewiesen. Dort stieß es gegen ein Straßenschild auf einer Verkehrsinsel und blieb auf dieser stehen. Am Audi entstand ersten Schätzungen der Polizei zufolge ein Schaden von 8 000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Zudem wurden beide Insassen verletzt. Der 19-jährige Beifahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, insbesondere zum Auto des Unbekannten. Dabei soll es sich um eine dunkle Kompaktklasse unbekannter Marke oder Modells gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 07 11 / 70 913 entgegen.