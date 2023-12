Polizei sucht Zeugen in Esslingen: Unbekannte sprengen Geldautomat im Neckar Center

8 Polizisten begutachten am Morgen das Chaos im Einkaufszentrum. Foto: SDMG/ Kern

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte ins Neckar Center in Esslingen eingebrochen. Innen sprengten sie einen Geldautomaten und richteten wohl 100 000 Euro Schaden an.











Link kopiert

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in Esslingen einen Geldautomaten im Neckar Center in der Weilstraße gesprengt. Anwohner wurden gegen 3.30 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt und alarmierten die Polizei, wie ein Sprecher am Mittwoch berichtet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verlief bislang ergebnislos. Ersten Ermittlungen zufolge waren vermutlich zwei Unbekannte gegen 3.25 Uhr gewaltsam in das Einkaufszentrum eingedrungen. Anschließend hatten sie den Geldautomaten gesprengt und waren mit ihrer Beute in noch unbekannter Höhe unerkannt geflüchtet. Die Schadenshöhe am Automaten und am Gebäude dürfte sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt etwa 100 000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 399 00 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Im Zusammenhang mit der Tat werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden, die in den vergangenen Tagen Einbrüche festgestellt haben, gebeten, diese der Polizei zu melden. Möglicherweise haben die Täter dort vor der Tat Fahrzeuge abgestellt.