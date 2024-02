Polizei sucht Zeugen: Fiat Ducato in Köngen gestohlen

1 Die Polizei ermittelt nach dem Diebstahl und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Köngen (Kreis Esslingen) einen Transporter gestohlen. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise.











Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in Köngen (Kreis Esslingen) ein Auto gestohlen. Nach Angaben der Polizei hatte der Transporter eine auffällige Firmen-Folierung.

Der Fiat Ducato wurde zwischen 17.30 Uhr am Sonntag und 7.50 Uhr am Montag in der Bahnhofstraße gestohlen. Der silberfarbene Transporter war auf einem Parkplatz geparkt gewesen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 070 24/92 09 90. Als er gestohlen wurde, waren an dem Auto die Kennzeichen LP-AO 526 angebracht.