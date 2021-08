72-Jähriger onaniert in Nürtingen an einer Fußgängerampel

1 Mit Hilfe der Personenbeschreibung einer 20-jährigen Verkehrsteilnehmerin konnte die Polizei den Mann vorläufig festnehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein mutmaßlicher Exhibitionist soll am Samstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) an einer Fußgängerampel onaniert haben. Der Mann konnte vorläufig festgenommen werde. Die Polizei sucht Zeugen.

Nürtingen - Ein 72-jähriger Mann mit heruntergelassener Hose soll am Samstag gegen 18.40 Uhr an einer Fußgängerampel an der Neckarstraße auf Höhe der Einmündung zur Wörthbrücke mit Blick in Richtung mehrerer wartender Fahrzeuge onaniert haben. Aufgrund eines Hinweises einer 20-jährigen Verkehrsteilnehmerin, welche über Notruf eine Personenbeschreibung abgab, konnte der Mann laut Polizei wenig später durch eine Streifenwagenbesatzung in der Nähe angetroffen werden.

Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fall geben können, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.