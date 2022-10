1 Die Polizei nutzte für die Suche einen Hubschrauber. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In der Nacht zu Samstag hat sich ein 77-jähriger Mann in einem Wald in der Nähe von Aichtal (Kreis Esslingen) festgefahren und wendete sich hilfesuchend an die Polizei. Diese fand ihn wohlbehalten mit Hilfe eines Hubschraubers.















In der Nacht zum Samstag suchte die Polizei mit Hilfe eines Polizeihubschraubers nach einem 77-jährigen Mann. Gegen 23 Uhr rief der Mann hilfesuchend bei der Polizei an und berichtete, dass er sich in einem Waldstück bei Dettenhausen (Landkreis Tübingen) mit seinem Auto festgefahren hatte.



Auf der Suche nach markanten Stellen, welche über seinen Aufenthaltsort Auskunft geben könnten, verlor der Mann die Orientierung im Wald. Dies löste intensive Suchmaßnahmen mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber aus, berichtet Polizei. Dieser konnte sowohl das Auto, als auch wenige Meter davon entfernt den 77-Jährigen wohlbehalten aufspüren und die Polizeistreifen an die Örtlichkeit lotsen. Gefunden wurde er im Waldgebiet westlich von Aichtal-Neuenhaus.