Polizei stoppt Raser im Kreis Konstanz: Zu schnell, unter Drogen, ohne Kennzeichen und ohne Führerschein

1 Nach kurzer Verfolgungsjagd stoppte die Polizei im Kreis Konstanz einen Raser, der gleich mehrere Verstöße begangen hatte (Symbolfoto). Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Ein Raser aus dem Landkreis Konstanz begeht gleich mehrere Verstöße. Die Polizei stoppt ihn nach kurzer Verfolgung. Warum die Polizei auch gegen seinen Beifahrer ermittelt.











Zu schnell, unter Drogen, ohne Kennzeichen und ohne Führerschein: So soll ein 34-Jähriger in Stockach (Landkreis Konstanz) mit dem Auto seines Beifahrers unterwegs gewesen sein. Nach kurzer Verfolgung stoppten Beamte den Mann am Freitagabend, der sich nun wegen zahlreicher Verstöße verantworten muss. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Auch gegen den Beifahrer werde ermittelt.

Vor seiner Fahrt soll der 34-Jährige zunächst ohne zu zahlen für 80 Euro getankt haben. Dann sei er mit hohem Tempo geflüchtet und dabei geblitzt worden. Kurz vor einem Zebrastreifen habe er außerdem laut Polizei zwei Autos überholt und sei dafür links an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren. Zuletzt habe der 34-Jährige noch eine rote Ampel ignoriert, bevor ihn die Polizei schließlich anhielt.

Der 34-Jährige musste demnach eine Blutprobe abgeben und die Polizei ermittle nun unter anderem wegen Tankbetrug, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn. Auch sein 25 Jahre alter Beifahrer und Besitzer des Autos muss sich wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.