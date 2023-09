1 Polizei rückte zu einer Kirchheimer Unterkunft aus. Foto: dpa

Offenbar weil die Musik zu laut war, sind zwei Männer in einer Flüchtlingsunterkunft in Kirchheim in Streit geraten. Dabei soll ein 32-Jähriger einen 33 Jahre alten Mitbewohner mit einem Messer bedroht haben. Verletzt wurde niemand. Der Angreifer war betrunken und kam in Gewahrsam.











Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft hat am Sonntag in Kirchheim (Kreis Esslingen) die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 19.45 Uhr war es nach Polizeiangaben vor dem Gebäude in der Charlottenstraße zu einem Streit zwischen den 32 und 33 Jahre alten Männern gekommen, der in ein Gerangel mündete. Offenbar war zu laute Musik Anlass für den Konflikt.

Angreifer kommt in Gewahrsam

Der 32-Jährige, der laut Polizei deutlich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden habe, soll schließlich eine Fensterscheibe zur Küche des Gebäudes eingeschlagen und seinen Mitbewohner mit einem Messer bedroht haben. Er wurde von den Einsatzkräften in Gewahrsam genommen. Es erwarten ihn nun entsprechende Strafanzeigen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.