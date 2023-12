Polizei-Rückblick in Stuttgart

1 Ein Rückblick hinter die Polizeiabsperrungen dieses Jahres. Foto: SDMG/SDMG / Sven Kohls

Gewalt wird zu einem bestimmenden Thema in Stuttgart. Es ist das Jahr mit schießwütigen Gruppierungen, neuen Messerverboten, Eritrea-Krawall, Nahostkonflikten und Drohungen. Aber es gab auch nette Begebenheiten.











Als ob die Weltlage mit dem Krieg in der Ukraine oder um den Gazastreifen nicht schon explosiv genug wäre. Auch in der Landeshauptstadt ist 2023 ein Jahr voller Alarme. Ein Rückblick auf einige besonderen Momente an Stuttgarts Tatorten und Schauplätzen.