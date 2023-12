Polizei rät, Chatverlauf nicht zu löschen: Wieder Betrug per Whatsapp – Frau aus Neuffen überweist hohen Betrag

Wieder Betrug per Whatsapp – Frau aus Neuffen überweist hohen Betrag

1 Eine Frau ist in die Falle von Whatsapp-Betrügern getappt. Foto:

Die Masche ist alt, funktioniert aber trotzdem noch: Eine Frau aus Neuffen hat Betrügern viel Geld überwiesen. Die hatten sich per Whatsapp als ihr Kind ausgegeben.











Eine Frau aus Neuffen ist von Kriminellen um einen hohen Geldbetrag betrogen worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach erhielt sie am Mittwoch eine SMS von einer unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihr Kind ausgab. Sie chattete mit dem vermeintlichen Kind über WhatsApp. Dabei wurde die Frau um die Überweisung eines vierstelligen Betrags gebeten. Dem kam sie schließlich nach. Später flog der Betrug auf. Die Polizei rät, unbekannte Nummern von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten nicht automatisch abzuspeichern, sondern bei den Personen unter der alten Nummer nachzufragen. Forderungen nach Überweisungen über SMS, WhatsApp und andere Messenger sollten stets misstrauisch machen. Falls eine Überweisung erfolgt ist, sollten Betroffene sofort eine Rücküberweisung bei der Bank veranlassen, zudem sollte der Betrug zur Anzeige gebracht werden. Die Polizei bittet zudem, den Chatverlauf nicht zu löschen.