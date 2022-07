1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

In sozialen Netzwerken machen zwei Videos von brutalen Angriffen unter Jugendlichen in Weinheim die Runde. Die Polizei sucht nun nach den Filmenden sowie nach weiteren Zeugen.















Anfang Juli ist es in Weinheim im Rhein-Neckar-Kreis zu zwei brutalen Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen gekommen, die jeweils von Zeugen gefilmt wurden und ihre Runde in sozialen Netzwerken machten. In einem der Fälle sind die Tatverdächtigen erst zwölf beziehungsweise 13 Jahre alt. Der Polizei liegen die Videoaufnahmen vor. Die Beamten suchen nun nach den Personen, die gefilmt haben, sowie nach mehreren Unbekannten, die auf den Videos zu sehen sind. Die Clips sind Teil der Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen.

Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitag, 8. Juli, gegen 13 Uhr im Bereich der Grundelbachstraße zunächst zu einem Streit zwischen einem Zwölfjährigen und einem 15 Jahre alten Jugendlichen. Im Verlauf des Streitgesprächs sei der zwischenzeitlich ermittelte 15-Jährige auf den Jüngeren losgegangen und habe ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Daraufhin soll der Verdächtige das Opfer zu Boden gerungen und mehrmals mit der Faust auf dessen Rücken eingeschlagen haben. Die Tat wurde beobachtet und gefilmt. Die Polizei konnte bereits mehrere Personen auf dem Video identifizieren, jedoch sind bislang insbesondere noch weibliche Zeuginnen unbekannt, die bei der Auseinandersetzung vor Ort waren.

Jugendliche bedroht und geschlagen

Zu der zweiten Tat kam es einen Tag später, am Samstag, 9. Jul 2022, in der Weinheimer Hauptstraße. Auch hierbei soll der Zwölfjährige beteiligt gewesen sein, doch in diesem Fall habe dieser gemeinsam mit einem 13-jährigen Tatverdächtigen zwei Jugendliche im Alter von ebenfalls zwölf und 13 Jahren bedroht. Und auch in diesem Fall blieb es nicht bei den Drohungen. So sollen die Tatverdächtigen mehrfach auf die beiden Jugendlichen eingeschlagen und diese fortwährend beleidigt haben. Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Auch diese Tat wurde gefilmt. In dem Video tauchen laut Polizei weibliche Personen auf, die als wichtige Zeuginnen infrage kommen und noch nicht identifiziert werden konnten.

Die unbekannten Personen und weitere Zeugen, sowie auch die Filmenden werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 mit der Polizei in Weinheim in Verbindung zu setzen.