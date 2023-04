1 Die Polizei hat den Verdächtigen festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. Foto: IMAGO/Marius Bulling (Symbolbild)

Eine Jugendliche lernt am Wochenende in Stuttgart einen Mann kennen. Als sie ihn nach Hause begleitet, soll er sie vergewaltigt haben.















Polizeibeamte haben am Sonntagabend in Bad Cannstatt einen 24-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine 16-Jährige zu sexuellen Handlungen gezwungen zu haben. Die 16-Jährige habe den Mann am Nachmittag am Hauptbahnhof kennengelernt und sei mit ihm zunächst zum Bahnhof nach Bad Cannstatt gefahren. Von dort nahmen die beiden eine Stadtbahn zu einem Wohnheim an der Ziegelbrennerstraße, wo es gegen 17.30 Uhr zu sexuellen Handlungen gegen ihren Willen gekommen sein soll, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Die junge Frau lernt den Mann am Bahnhof kennen

Nach kurzer Zeit habe die Jugendliche aus dem Wohnheim fliehen können. Anschließend war sie mit dem Bus bis zur Haltestelle Obere Ziegelei fahren, wo sie sich an eine Polizeistreife wandte, heißt es weiter. Der mutmaßliche Täter, der der Jugendlichen gefolgt war, wurde von den Beamten an der Haltestelle festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Montag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach Zeugen, denen die beiden Personen in den öffentlichen Verkehrsmitteln aufgefallen sind. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0711 / 89 90 57 78 bei den zuständigen Beamten zu melden.