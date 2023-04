1 Die Polizei konnte den Mann nach kurzer Fluch festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In Plochingen (Kreis Esslingen) hat ein mutmaßlicher Ladendieb zwei Angestellte einer Drogerie und einen Polizisten verletzt, als er versuchte zu flüchten. Letztendlich wurde er festgenommen und verhaftet.















Link kopiert

Die Polizei hat am Samstag einen Ladendieb nach kurzer Flucht in Plochingen (Kreis Esslingen) festgenommen. Wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte, war der 29-Jährige bereits wegen ähnlichen Vergehen polizeibekannt. Gegen 13.45 Uhr soll der Mann in einem Drogeriegeschäft Am Fischbrunnen vier Parfumflaschen im Wert von mehreren hundert Euro an sich genommen haben. Mit den Parfums in der Jackentasche verließ er den Laden, ohne zu bezahlen. Eine 35-jährige Mitarbeiterin des Ladens sprach ihn daraufhin an und nahm ihm das Diebesgut ab. Daraufhin stieß der Mann die Frau zu Boden und flüchtete. Eine zweite Mitarbeiterin stellte sich dem Dieb in den Weg und versuchte, ihn festzuhalten. Der Mann wehrt sich jedoch dagegen und rannte in Richtung der Schorndorfer Straße davon. Beide Mitarbeiterinnen wurden leicht verletzt.

Ein Polizist, der privat in der Nähe war wurde auf den flüchtenden Tatverdächtigen aufmerksam und verfolgte ihn daraufhin, ebenso wie zwei aufmerksame Zeugen. Auf Höhe der Straße Am Markt konnten die drei den mutmaßlichen Ladendieb stellen. Dabei versetzte der 29-Jährige dem Polizisten, der sich als solcher zu erkennen gegeben hatte einen Schlag ins Gesicht.

Schließlich konnte der Tatverdächtige jedoch von den drei Männern festgehalten werden, bis ei Streifenwagen der Polizei ihn festnahm. Am Sonntag wurde der Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, in Untersuchungshaft genommen, nachdem ein Haftbefehl erlassen worden war.