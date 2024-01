Polizei in Ostfildern sucht Zeugen: Unbekannte stehlen Jeep aus Carport

1 Die Polizei fahndet nach dem gestohlenen Jeep. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in Ostfildern (Kreis Esslingen) ein Auto gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Link kopiert

Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Ostfildern (Kreis Esslingen) ein Auto aus einem Carport gestohlen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, fand der Diebstahl zwischen 23 Uhr und 7 Uhr in der Wagenmannsteige in Scharnhausen statt.

Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen grünen Jeep Wrangler Unlimited, mit dem Kennzeichen ES-EL 1064. Die Ermittler bitten Zeugen unter der Telefonnummer 07 11 / 34 16 98 30 um Hinweise.