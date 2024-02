Polizei in Ostfildern: 16-Jähriger nach Körperverletzung im Januar ermittelt und festgenommen

1 Der Verdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/onw-images/Marius Bulling

Am vergangenen Donnerstag hat die Polizei in Ostfildern (Kreis Esslingen) einen 16-Jährigen festgenommen, der unter Verdacht steht, im Januar mit mehreren weiteren Personen einen 14-Jährigen und einen 17-Jährigen in Nellingen angegriffen zu haben.











Die Polizei hat am vergangenen Donnerstag einen 16-Jährigen festgenommen, der im Januar in Ostfildern (Kreis Esslingen) unter anderem einen 14-Jährigen angegriffen und schwer verletzt haben soll. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, war der 16-Jährige bereits wegen anderer Gewaltdelikte polizeibekannt.

Den Angaben zufolge steht der 16-Jährige unter Verdacht, am 16. Januar in der Straße In den Anlagen gemeinsam mit anderen Jugendlichen den 14-Jährigen so schwer verletzt zu haben, dass dieser danach operiert werden musste. Die Polizei konnte bislang insgesamt sechs mutmaßliche Täter im Alter zwischen 12 und 17 Jahren ermitteln.

Weil der nun festgenommene 16-Jährige ebenfalls am 16. Januar auch am Angriff auf einen 17-Jährigen beteiligt gewesen sein soll und der Polizei bereits wegen früherer Gewaltdelikte bekannt war, wurde er nun festgenommen und am vergangenen Donnerstag in Untersuchungshaft genommen. Zu den weiteren Hintergründen der Angriffe am 16-Januar ermittelt die Polizei noch.