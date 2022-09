1 Die Polizei in Nürtingen nimmt am Montag einen Drogendealer fest. (Symbolfoto) Foto: eight8 - stock.adobe.com/Christian Spicker

Am Sonntagnachmittag kann die Polizei nach Zeugenhinweisen einen mutmaßlichen Marihuana-Dealer in Nürtingen (Kreis Esslingen) festnehmen.















Link kopiert

Nach einem Zeugenhinweis am Sonntagmittag konnte die Polizei in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen mutmaßlichen Drogenhändler festnehmen. Wie die Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft mitteilte, hatte sich ein Zeuge an die Polizei gewandt und darauf hingewiesen, dass ein Mann im Bereich der Heiligenkreuzstraße und der Neckarsteige Drogen verkaufe. Die Beamten trafen daraufhin einen 25-Jährigen an, der mehrere Plomben mit Marihuana und mutmaßliches Dealergeld bei sich trug. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten weiteres Bargeld und noch mehr Marihuana, teilweise verkaufsfertig verpackt.

Nach entsprechendem Haftbefehl wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Polizei ermittelt zu möglichen Hintermännern und zu den Abnehmern der Drogen.