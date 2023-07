1 Die Beamten ermitteln zu dem Vorfall. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Als er beobachtet, wie zwei Personen in Nürtingen auf einen am Boden sitzenden Menschen einschlagen, ruft ein Zeuge am Donnerstagabend die Polizei. Seinen Aussagen zufolge wurde bei dem Angriff auch ein Hammer verwendet.















In der Bismarckstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat ein Zeuge am frühen Donnerstagabend eine handfeste Auseinandersetzung zwischen drei Unbekannten beobachtet. Weil dabei offenbar auch mit einem Hammer zugeschlagen wurde, rief er die Polizei, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte.

Als nach dem Notruf gegen 17.45 Uhr Streifenwagen ausrückten, waren die drei unbekannten beteiligten Personen bereits in unterschiedliche Richtungen geflüchtet. Die Beamten ermitteln nun, im Rahmen eine sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei nicht mehr aufgefunden werden. Ein Duo soll versucht haben, den Rucksack einer am Boden sitzenden Person zu entreißen und dabei auf sie eingeschlagen.