Unbekannte greifen jungen Mann im Maille-Park an

Polizei in Esslingen

1 Die Polizei ermittelt gegen die unbekannten Angreifer und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Dennis Duddek/ Eibner Pressefoto

Drei Unbekannte haben am Mittwochabend einen 20-Jährigen im Esslinger Maille-Park offenbar unvermittelt angegriffen. Als das Opfer mit seinem Begleiter die Flucht ergriff, verfolgte die Gruppe die beiden und schlug und trat weiter auf den 20-Jährigen ein.















Drei Unbekannte haben am Mittwochabend im Maille-Park in Esslingen einen 20-Jährigen attackiert und anschließend verfolgt. Wie die Polizei berichtet, ging der junge Mann gegen 21.10 Uhr gemeinsam mit einem Begleiter in Richtung Kesselwasen durch den Park. Dabei begegneten sie drei Unbekannten, von denen einer dem 20-Jährigen unvermittelt einen Schlag versetzt haben soll. Die Beiden Männer flüchteten daraufhin, das Opfer wurde von der Gruppe jedoch eingeholt, zu Boden gebracht und erneut geschlagen und getreten. Danach ergriff die Gruppe die Flucht.

Der 20-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt, sein Begleiter kam mit dem Schrecken davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Angreifer blieb zunächst erfolglos. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 399 03 30 um Zeugenhinweise. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Einer der Unbekannten ist schlank und groß, er war mit einer schwarzen Daunenjacke und einer hellen Hose bekleidet. Zudem trug er eine hellblaue Basecap. Einer seiner Begleiter soll kleiner als er sein und zur Tatzeit ähnliche Kleidung getragen haben.