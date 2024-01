Polizei in Esslingen sucht Zeugen: Gruppe schlägt 27-Jährigen und wirft Flasche auf Hund

Polizei in Esslingen sucht Zeugen

1 Der 27-Jährige und sein Hund wurden laut Polizei leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein 27-Jähriger und sein Hund werden am Donnerstagabend nach eigenen Angaben am Bahnhof in Esslingen von mehreren Personen angegangen. Er erstattet Anzeige – die Polizei sucht Zeugen.











Mehrere Personen aus einer Gruppe sollen am Donnerstagabend im Bereich der Fabrikstraße in Esslingen einen 27-Jährigen geschlagen und eine Glasflasche auf seinen Hund geworfen haben. Nachdem der Mann eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet hatte, wurde er laut Polizei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es werden Zeugen gesucht.

Verbaler Streit eskaliert

Nach eigenen Angaben habe sich der 27-Jährige gegen 19 Uhr am Bahnhof mit einer Personengruppe verbal gestritten. Wie die Polizei berichtet, soll dabei jemand aus der Gruppe eine Glasflasche auf den Hund des Mannes geworfen haben. Als der 27-Jährige wenig später durch die Unterführung von der Fabrikstraße in Richtung Merkelpark lief, soll er von mehreren Personen aus der Gruppe angegriffen und geschlagen worden sein.

Zeugenaufruf der Polizei in Esslingen

Der nach Angaben der Beamten augenscheinlich leicht verletzte 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Eine Behandlung des ebenfalls leicht verletzten Hundes sei nicht erforderlich gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, die die angezeigte Tat beobachtet oder zur genannten Zeit in den Bereichen Hauptbahnhof, Fabrikstraße und Merkelpark verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 03 30 zu melden.