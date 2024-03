Polizei in Crailsheim sucht Zeugen: Großer Hund zwischen Glasscherben und Spritzen ausgesetzt

1 Dieser Hund wurde bei Crailsheim in Baden-Württemberg ausgesetzt. Foto: Polizeipräsidium Aalen

Eine Passantin wurde am Donnerstagabend bei einem Feldweg in Crailsheim auf das winselnde Tier aufmerksam. Eine erste Spur haben die Ermittler bereits.











Eine Frau hat am Donnerstagabend in Crailsheim einen großen, offenbar ausgesetzten Hund im Bereich der Heldenmühle entdeckt. Die Passantin war auf das Tier aufmerksam geworden, weil es gewinselt hatte, berichtet die Polizei.

Als die Frau dem Geräusch, das von hinter einer Hütte an der Abzweigung eines Feldwegs kam, nachging, entdeckte sie einen etwa 70 Kilo schweren Hund. Sie verständigte daraufhin die Tierrettung, die wiederum die Polizei in Kenntnis setzte. Die Beamten stellten dann vor Ort fest, dass der Rüde, dessen Alter auf drei Jahre geschätzt wird, zwischen Glasscherben und Einwegspritzen an einem Baum angebunden war. Dieser stand hinter einer Hütte an der Zufahrt zur Heldenmühle von der Nord-West Umgehung.

Polizeihundeführer kann das Tier beruhigen und befreien

Die Polizeihundeführer konnten das Tier schließlich beruhigen und befreien, woraufhin der Hund in ein Tierheim gebracht wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen den Tierschutz und bittet daher Zeugen, die Angaben zum Besitzer des Dogo Canario Mischlings machen können, unter der Telefonnummer 079 04/942 60 um Hinweise. Das Tier ist knapp einen Meter groß und hat kupierte Ohren, der Rüde ist kastriert.

Ein Zeuge beobachtete offenbar bereits gegen 12 Uhr einen silberfarbenen Kombi mit geöffnetem Kofferraum vor der Hütte. Bei dem Auto stand ein Mann mit auffälliger, neongrüner Jacke, kräftiger Statur und kurzen Haaren.