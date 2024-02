Polizei im Kreis Esslingen: Einbrüche in Schule, Imbiss und Wohnhaus

1 Die Polizei ermittelt nach den Einbrüchen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

In den vergangenen Tagen haben an mehreren Orten im Kreis Esslingen Einbrecher zugeschlagen. In Wernau, Wolfschlugen und Leinfelden-Echterdingen wurde zwischen Mittwoch und Sonntag eingebrochen.











In den vergangenen Tagen sind unbekannte Einbrecher im Kreis Esslingen in mehrere Gebäude eingebrochen. Nach Angaben der Polizei laufen die Ermittlungen, ob neben Bargeld noch etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Zwischen 14 Uhr am Mittwoch und 12.30 Uhr am Sonntag ist in der Jahnstraße in Wolfschlugen ein Unbekannter durch ein Fenster in ein Wohnhaus eingebrochen. Er stahl Bargeld. Auch in Wernau schlug ein Einbrecher ein Fenster ein, um in die Schule in der Adlerstraße einzubrechen. Im Innern suchte er nach Wertgegenständen, ob etwas gestohlen wurde, ist aber noch unklar. Der Einbruch passierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

In Leinfelden-Echterdingen brach im gleichen Zeitraum ein Unbekannter in einen Imbiss in der Bahnhofstraße ein. Mithilfe eines Werkzeugs hebelten die Kriminellen eine Tür auf und durchsuchten das Innere – ob etwas gestohlen wurde steht laut Polizei noch nicht fest. In allen drei Fällen laufen die Ermittlungen, vor Ort sicherten Experten Spuren.